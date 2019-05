Sebastien Ogier (Citroen), Sebastien Loeb (Hyundai), Otto Tanak (Toyota) e Gus Greensmith (Ford) estiveram hoje a fazer a antevisão da prova, na sala de imprensa do centro logístico do rali, em Matosinhos, depois de terem cumprido o ‘shakedown', onde Thierry Neuville (Hyundai), vencedor do rali no ano passado, foi o mais rápido.

"Temos um difícil arranque pela frente, e há que ser consistente. Tudo vamos fazer para conseguir bons tempos. Estamos num bom caminho na preparação do carro", disse Sebastien Ogier, que venceu as últimas seis edições do campeonato do mundo.

Antes do ‘reinado' de Ogier, foi Sebastien Loeb a dominar o mundial de ralis, com oito títulos consecutivos, mas o francês considera que ainda está em fase de adaptação ao carro da Hyundai.

"É bom fazer o segundo rali consecutivo com este carro, já o conheço melhor. Nunca fui um campeão nos ‘shakedowns’ [hoje fez o 11.º tempo], mas amanhã [sexta-feira] é um novo dia, e começamos todos iguais. Sei que será difícil, até porque não conheço tão bem as etapas", revelou Loeb.