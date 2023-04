“É o nosso salão de festas, como costumámos dizer. Infelizmente, foi só a festa do jogo. O Benfica fez uma bela época, tem uma grande equipa e desejo felicidades na Liga dos Campeões”, declarou o dirigente ‘azul e branco’, na zona mista do Estádio da Luz, em Lisboa.

Pinto da Costa pediu ainda que os comandados de Roger Schmidt, que são líderes com sete pontos de vantagem em relação aos portistas, possam “vingar a derrota” que os ‘dragões’ sofreram com o Inter Milão, nos oitavos de final, e que deixou os milaneses no caminho dos lisboetas agora nos ‘quartos’.

“Hoje, ninguém duvida de que merecemos a vitória. (...) Pode-se perder pontos em todos os jogos. A minha preocupação é o Santa Clara. Não dependemos só de nós”, completou.

Questionado sobre se acredita no título, declarou apenas crer em “ganhar ao Santa Clara no próximo jogo”, até porque qualquer equipa “pode perder pontos em todos os jogos”.

O colombiano Mateus Uribe, aos 45 minutos, e o iraniano Taremi, aos 54, concretizaram a reviravolta dos campeões nacionais, que somaram o quinto jogo sem derrotas, depois de um golo na própria baliza do guarda-redes Diogo Costa, após cabeceamento de Gonçalo Ramos, aos 10, ter dado vantagem ao Benfica.

Apesar da derrota, a segunda na I Liga, o Benfica, que tinha vencido os últimos 10 jogos e não perdia há 12, segue na liderança, com 71 pontos, mais sete do que o FC Porto, quando faltam sete jornadas para o fim do campeonato.