"A minha ideia foi sempre que eu, como presidente, não queria outro treinador. Estava certo de que ele teria sucesso. O ponto atual? O Sérgio tem contrato até ao final da época. É minha intenção e a dele renovar. Ele entendeu que nesta altura quer estar focado na ‘Champions’, mas tenho a certeza de que, antes do final da época, faremos um novo contrato. Ele é uma peça importante no projeto. Há quatro anos, poucos acreditavam. Eu acreditava cegamente e continuo a acreditar que podemos fazer muito mais", garantiu Pinto da Costa.

Em entrevista ao Porto Canal, o presidente dos ‘dragões’ falou ainda do abraço a Sérgio Conceição no final do jogo com a Juventus, em Turim, depois de o FC Porto ter garantido a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Simbolizou o meu agradecimento ao Sérgio. É um gesto para o compensar da perseguição que lhe é movida. Foi um abraço que se estendeu também aos jogadores", disse.

Pinto da Costa revelou ainda que a renovação de contrato com Otávio está muito perto de acontecer e que os ‘dragões’ também pretendem prolongar o vínculo com Marega, mas há dificuldades em negociar, porque, segundo o presidente, o empresário do maliano está com dificuldades em viajar para Portugal.

"No início da temporada havia quatro jogadores importantes com contrato a terminar: Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. Decidimos que queríamos continuar com os quatro. O primeiro a renovar tinha de ser o Pepe, pelo que significa para o FC Porto. Podia ter ido auferir três vezes mais e veio por paixão. Entendi que tinha de ser o primeiro e foi, renovou por dois anos. Tem provado nos últimos jogos que, se calhar, ainda vamos renovar outra vez. Com 38 anos, ainda correu mais de dez quilómetros no jogo com o Paços de Ferreira”, disse.

Pinto da Costa lembra que também Sérgio Oliveira já renovou contrato e que, em relação a Otávio, os responsáveis portistas estão “em conversações diretas com os empresários e perto de chegar a acordo”.

“[Otávio] Está preso por detalhes. Com o Marega já comunicámos que estamos interessados em renovar e esperamos pelo empresário, que tem tido dificuldade em arranjar voo, por causa da pandemia. Não há prazos, é quando o empresário puder vir. Aí negociaremos", disse o líder portista.