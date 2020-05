"O plantel profissional do campeão nacional concentrou-se esta noite no Benfica Campus, tendo em vista a fase final da preparação para o recomeço da Liga", lê-se no comunicado das 'águias'.

De acordo com o clube, esta medida serve, entre outros motivos, para "reduzir o risco de contágios [do novo coronavírus] e continuar a dar sequência a um modelo de comportamento que o Benfica adotou desde o primeiro momento".

"O objetivo foi sempre o mesmo: contribuir para que o regresso do futebol fosse uma realidade em Portugal e que, assim, a temporada pudesse ser concluída", refere o clube.

O Benfica aponta também para o "reforço do espírito de grupo nesta 'segunda pré-época' que está a ser cumprida em 2019/20" e para a "criação do contexto adequado para trabalhar questões técnico-táticas e, desde logo, preparar da melhor forma possível o jogo com o Tondela, agendado para a próxima quinta-feira [04 de junho]".

A I Liga portuguesa foi interrompida devido à pandemia de covid-19, com a receção ao Tondela a representar para o Benfica o regresso à competição, após uma paragem de 89 dias.

"A realização de testes covid irá continuar, mas agora com a calendarização regulamentar e seguindo as indicações da Direção-Geral da Saúde e da Liga", referem ainda as 'águias', que acrescentam que esta concentração "irá ser cumprida por todos os profissionais do Departamento de Futebol do Benfica que interagem com os jogadores".

A única exceção a esta concentração é o médio David Tavares, que está em isolamento, numa ala de confinamento no Benfica Campus, depois de ter testado positivo à covid-19.

A I Liga vai ser reatada sob fortes restrições e sem público nos estádios na quarta-feira, dia 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, até 26 de julho.

Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.