Na altura, o dirigente justificou os atrasos com o avanço da doença de Covid-19, que foi detetada em dezembro em Wuhan, reduziu ao mínimo os serviços naquela nação asiática e já causou mais de 4.600 mortos, 125 mil infeções em 120 países e territórios.

Os jogadores pediram esclarecimentos aos responsáveis do Desportivo das Aves e as verbas requeridas sobre o mês de dezembro foram desbloqueadas em 14 de fevereiro, situação que nunca mais teve continuidade e arrastou-se aos meses seguintes.

O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 13 pontos, recebe o Belenenses SAD, no 13.º posto, com 26, no domingo, às 15:00, no Estádio do CD Aves, e não tem a participação nesse encontro da 25.ª jornada em causa, referiu fonte do emblema de Santo Tirso à agência Lusa.

À semelhança de todos os jogos das competições profissionais, o duelo vai ser realizado à porta fechada por determinação da Federação Portuguesa de Futebol, em resposta à doença Covid-19, que já tem 78 casos confirmados em Portugal.