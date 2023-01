Paulo Bento e Vladimir Petkovic eram vistos como os favoritos ao cargo de selecionador da Polónia, mas nas últimas horas a federação daquele país virou as agulhas para Fernando Santos, escreve a imprensa polaca.

O antigo treinador de Portugal, que saiu do comando técnica da formação das quinas em dezembro, após a participação de Ronaldo e companhia no mundial do Qatar, chegou esta segunda-feira a Varsóvia e os media locais salientam mesmo que a sua apresentação deverá ocorrer esta terça-feira, pelas 12h00.

Já no domingo, recorde-se, o presidente da federação polaca tinha confirmado a existência de um acordo com o novo selecionador, embora não tenha revelado o nome. "A escolha não foi fácil, mas acredito que com o novo treinador viveremos muitos momentos bons", referiu Cezary Kulesza.