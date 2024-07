O líder da federação colombiana, Ramón Jesurún, de 71 anos, foi detido juntamente com o seu filho Ramon Jamil Jesurun, de 43, sob acusações de violência contra vários seguranças durante o encontro, que a seleção argentina venceu, no domingo, por 1-0, no Hard Rock Stadium, em Miami.

A final da 48.ª edição da Copa América teve o seu início atrasado devido a incidentes na abertura de portas do recinto, com centenas de pessoas a tentarem entrar no recinto sem bilhete.

Horas antes do início do encontro, ocorreram estas tentativas, forçando as portas, saltando vedações e utilizando condutas para chegar às bancadas, até serem encerradas as entradas.

Destes incidentes, segundo a agência noticiosa AP, resultaram 27 detenções e as 55 expulsões do recinto, que estava sob vigilância de cerca de 800 elementos das forças de segurança.