A seleção portuguesa venceu hoje a França, por 28-25, na sua estreia no Euro2020 de andebol, em jogo da primeira jornada do Grupo D, disputado no pavilhão Trondheim Spectrum, na Noruega.

Ao intervalo, a 'equipa das quinas' já vencia os franceses por 12-11, com Portugal a aumentar a vantagem na segunda parte, com o resultado final a assinalar 28-25. Ainda hoje, a anfitriã Noruega, vice-campeã mundial em exercício, defronta a estreante Bósnia-Herzegovina, no segundo encontro do agrupamento D. Os bósnios são os próximos adversários da seleção portuguesa, em jogo agendado para domingo.