Telma Encarnação (33 minutos), Kika Nazareth (36), Kezban Tag (49), na própria baliza, e Andreia Faria (79) marcaram os golos da formação das ‘quinas’, que terminou no segundo lugar do agrupamento, com 22 pontos, contra 27 da já apurada Alemanha.

Para chegar pela primeira ao Mundial, que em 2023 se joga na Austrália e Nova Zelândia, Portugal terá, no mínimo, de ultrapassar duas rondas do ‘play-off’ europeu, sendo que poderá ter ainda de jogar um ‘play-off’ Intercontinental.