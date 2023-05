A seleção portuguesa de andebol vai defrontar a Dinamarca, atual tricampeã mundial, no Grupo F do Euro2024, juntamente com República Checa e Grécia, ditou hoje o sorteio realizado em Düsseldorf, na Alemanha.

Na sua terceira presença consecutiva no Europeu de andebol, Portugal vai jogar a ronda preliminar em Munique, procurando chegar à ronda principal, como conseguiu em 2020, quando alcançou o sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre. O Euro2024 de andebol disputa-se de 10 a 28 de janeiro de 2024, na Alemanha, sendo a primeira vez que um Europeu com 24 equipas é jogado em apenas um país.