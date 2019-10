Quinta-feira, na Liga Europa, também jogam nos seus recintos o Sporting, frente aos noruegueses do Rosenborg, no Grupo D, e o FC Porto, face aos escoceses do Rangers, no Grupo G.

Por seu lado, o Sporting de Braga, invicto na Europa (cinco vitórias e um empate), visita os turcos do Besiktas, no Grupo K, enquanto, no F, o Vitória de Guimarães enfrenta o seu encontro mais complexo, no reduto do Arsenal.

Ao contrário de Portugal, a Rússia enfrenta uma jornada complexa, com o CSKA Moscovo a ser a sua grande esperança, já que é anfitrião dos húngaros do Ferencvaros, em encontro do Grupo H.

Ainda na Liga Europa, para o Grupo C, o Krasnodar, ‘carrasco’ do FC Porto na terceira pré-eliminatória da ‘Champions’, visita os turcos do Trabzonspor.

Na Liga dos Campeões, o Lokomotiv, de João Mário e Éder, visita a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na terça-feira, em embate do Grupo D, e, no dia seguinte, o Zenit, que na última ronda bateu em casa o Benfica (3-1), desloca-se a Leipzig.

As formações lusas estão em maioria (cinco contra quatro) na fase de grupos e todos os pontos que somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).

Portugal, que já sabe que em 2020/21 (sétimo nas contas entre 2014/15 a 2018/19) manterá a situação atual – uma entrada direta na ‘Champions’ e outra na terceira pré-eliminatória -, está bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021/22, recuperar uma segunda entrada direta.