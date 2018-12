Portugal conhece o adversário nas meias-finais da Liga das Nações de futebol, num sorteio em que já sabe que terá o estatuto de anfitrião da fase final da nova prova da UEFA.

Porto e Guimarães vão receber a primeira fase final da Liga A, com Holanda, Inglaterra e Suíça a juntarem-se à seleção nacional na luta pelo troféu.

Antes do sorteio, por ser o anfitrião, Portugal já sabe que irá disputar a primeira meia-final, em 05 de junho, no Estádio do Dragão ou no Estádio D. Afonso Henriques, numa competição que tem a final agendada para 09 do mesmo mês.

Além do troféu, a vitória na Liga A permite um encaixe de seis milhões de euros, que se juntam-se aos 4,5 de já ter alcançado a fase final.

O sorteio está agendado para as 13:30, em Dublin.