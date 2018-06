Portugal conquistou hoje duas medalhas de ouro e duas de bronzes nos Jogos do Mediterrâneo, competição que teve início quinta-feira e se prolonga até 01 de julho, na cidade espanhola de Tarragona.

A triatleta Melanie Santos conquistou a primeira medalha para Portugal ao ganhar o ouro no sprint com o tempo 1:04.52 horas, enquanto Gabriela Ribeiro foi quinta foi quinta e fez o tempo 1:07.28, mais 2.36 minutos do que a conterrânea primeira classificada.

Também no triatlo, mas no sprint masculino, João Pereira conquistou a medalha de ouro, com o tempo de 57.28 minutos.

João Silva, o outro atleta português que participou nesta prova, acabou na 10.ª posição, com 1:01.22 horas.

Ao segundo dia de competição, Portugal também subiu ao pódio para celebrar o bronze por duas ocasiões.

Primeiro foi o atirador português João Costa a ficar em terceiro no tiro com pistola de ar comprimido 10 metros, ao fazer 217,0 pontos.

Seguiu-se o bronze do nadador Alexis Santos, que ficou em terceiro nos 200 metros estilos, com o tempo de 2.00,83 minutos.

Na natação, nota também para Diana Durães que acabou em quarto nos 800 livres, com um novo recorde nacional fixado em 8.29,33 minutos, batendo a anterior melhor marca, 8.35,10, que já lhe pertencia.

Somam-se mais dois quartos lugares na natação: na estafeta dos 4x100 livres masculinos Portugal fez o tempo de 3.27,15, enquanto Victoria Kaminskaya, nos 400 estilos, fez 4.42,.34.

Na canoagem, modalidade que está a decorrer em Castelldefels, Canal Olímpico da Catalunha, ficaram apurados para a final que decorre domingo Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta (ambos em K1 500) bem como Teresa Portela e Messias Baptista (K1 200). Fernando Pimenta e João Ribeiro também vão à final em de K2 500.

Além da canoagem, que conta com o tricampeão europeu de K1 1000 metros Fernando Pimenta, também o andebol, o badminton, a esgrima, a ginástica artística, o karaté, as lutas amadoras, a natação, o tiro, o tiro com armas de caça, o voleibol e a vela são as modalidades nas quais a delegação portuguesa vai competir domingo naquele que será o terceiro dia de competição.

Portugal está representado nos Jogos do Mediterrâneo, que contam com 26 nações, por 232 atletas em 29 modalidades.