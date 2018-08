A seleção portuguesa de sub-19, que se sagrou campeã europeia de futebol no passado domingo, ao vencer a Itália na final, conta com quatro jogadores na equipa ideal do torneio e três no 'banco' de suplentes.

A escolha coube a uma comissão técnica composta pelos treinadores Jarmo Matikainen, da Finlândia, e Laszlo Szalai, da Hungria, e foi hoje divulgada pela UEFA no seu sítio na internet. Os defesas Romain Correia e Rúben Vinagre, o médio Florentino Luís e o extremo João Filipe, conhecido por Jota, integram o melhor 'onze' da competição, enquanto Thierry Correia, Domingos Quina e Trincão foram escolhidos para o ‘banco’ de suplentes. De notar que já a seleção portuguesa de sub-17, que se sagrou campeã europeia no escalão em 2016, em Baku, Azerbaijão, ao vencer a Espanha na final, teve também quatro futebolistas no 'onze' ideal da prova, Rúben Vinagre, Florentino Luís, João Filipe (que voltam a merecer idêntica distinção no Euro2018) e Domingos Quina, o qual, desta vez, foi relegado para o ‘banco’. O 'onze' ideal é composto pelo guarda-redes Alessandro Plizzari (Itália), pelos defesas Raoul Bellanova (Itália), Romain Correia (Portugal), Davide Betella (Itália) e Rúben Vinagre (Portugal), pelos médios Mickael Cuisance (França), Florentino Luís (Portugal) e Sandro Tonali (Itália), pelos extremos João Filipe (Portugal) e Moussa Diaby (França) e pelo ponta de lança Vladyslav Supriaha (Ucrânia). A comissão técnica indicou como substitutos o guarda-redes Yehvann Diouf (França), os defesas Thierry Correia (Portugal) e Trevoh Chalobah (Inglaterra), os médios Domingos Quina (Portugal), Saku Ylatupa (Finlândia) e Nicolò Zaniolo (Itália), os extremos Serhiy Buletsa (Ucrânia) e Francisco Trincão (Portugal) e o ponta de lança Moise Kean (Itália).