Afastado do Euro2024 nos quartos de final, após perder com a França no desempate por grandes penalidades, Portugal desceu duas posições e segue imediatamente atrás dos Países Baixos, que se mantiveram no sétimo lugar.

Na frente, mantém-se a campeã mundial Argentina, que no domingo venceu a Copa América, seguida da França, segunda, e da Espanha, que conquistou, também no domingo, o seu quarto título de campeã europeia e ascendeu ao pódio, subindo cinco posições no ranking.

A Inglaterra, finalista vencida no Euro2024, subiu do quinto para o quarto lugar, por troca com o Brasil, que desceu uma posição, à frente da Bélgica, sexta, depois de ter descido três lugares.

A Colômbia, que foi finalista da Copa América, subiu três posições e entrou no top 10, ocupando o nono lugar, à frente da Itália, que mantém o 10.º posto.

Entre as seleções treinadas por portugueses, os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, mantiveram o 69.º, enquanto a seleção de Angola, liderada por por Pedro Gonçalves, subiu para 90.º posto.

A Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, ascendeu ao 114.º, e o Kuwait, orientado por Rui Bento, subiu a 136.º.

- Ranking da FIFA: 1. (1) Argentina, 1.901,48 pontos. 2. (2) França, 1.854.91. 3. (8) Espanha, 1.835,67. 4. (5) Inglaterra, 1.812,26. ´ 5. (4) Brasil, 1.785,61. 6. (3) Bélgica, 1.772,44. 7. (7) Países Baixos, 1.758,51. 8. (6) PORTUGAL, 1.741,43. 9. (12) Colômbia, 1.727,32. 10. (10) Itália, 1.714,29. (...) 65. (65) Cabo Verde, 1.380,53. 90. (92) Angola, 1.255,65. 104. (103) Moçambique, 1.208,87. 114. (115) Guiné-Bissau, 1.168,49. 185. (186) Macau, 896,62. 191. (192) São Tomé e Príncipe, 878,09. 196. (196) Timor-Leste, 843,4.