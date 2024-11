O sucesso do país como destino de golfe “pode ser atribuído à experiência turística integrada, boas acessibilidades aéreas e terrestres, um excecional acolhimento, infraestruturas desportivas e hoteleiras de alta qualidade que atendem a diferentes perfis de praticantes (sejam profissionais ou amadores), e uma ótima relação qualidade/preço”, salienta o Turismo de Portugal, em comunicado.

Segundo este organismo, o golfe, através da sua ligação ao turismo, “contribui para o aumento das receitas turísticas e para a expansão da atividade turística ao longo do ano e em todo o território”.

Os prémios foram atribuídos na 11.ª edição dos World Golf Awards, que decorreu no Funchal, Madeira.

Na edição deste ano, a Madeira recebeu quatro distinções, entre as quais o prémio de “Melhor Destino de Golfe Emergente do Mundo”.

Portugal conta atualmente com 92 campos de golfe, distribuídos pelas várias regiões, com particular foco nas regiões do Algarve, Lisboa e Porto e Norte.

Os World Golf Awards são votados pelos profissionais da indústria do golfe, oriundos de mais de 100 países, e integram os World Travel Awards, os óscares do setor do turismo.