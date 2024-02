A seleção portuguesa de basquetebol estreou-se hoje com uma derrota no Grupo A de apuramento para o EuroBasket2025, ao perder frente a Israel por 72-70, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

O conjunto luso, que ao intervalo perdia por apenas dois pontos (36-38), completa esta primeira jornada na terceira posição, com um ponto, menos um do que Eslovénia e Israel, que comandam, enquanto a Ucrânia é quarta, também com um ponto. Na próxima jornada, a disputar no domingo, Portugal defronta a Ucrânia, enquanto Israel mede forças com a Eslovénia, numa fase de qualificação em que os três primeiros de cada um dos oito grupos apuram-se para a fase final, que vai decorrer entre 25 de agosto e 14 de setembro de 2025, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.