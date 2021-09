A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia em título, estreou-se hoje com um triunfo no Mundial de 2021, a decorrer na Lituânia, ao vencer a Tailândia por 4-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C.

Em Kaunas, os asiáticos adiantaram-se aos 16 minutos, por Sirawat Sornwichian, mas Portugal empatou ainda na primeira parte, aos 20, por Bruno Coelho, e selou a reviravolta na segunda, por Erick, aos 27, Zicky, aos 30, e Pany Varela, aos 32. A formação lusa segue no segundo lugar do agrupamento, com os mesmos três pontos de Marrocos, que goleou por 6-0 as Ilhas Salomão, próximo adversário da formação das 'quinas', em embate marcado para quinta-feira (16:00 de Lisboa).