Em Paredes, Portugal, que nunca esteve presente em Mundiais, não conseguiu dar a volta à eliminatória com a Roménia, que, em casa, tinha vencido por 35-20.

A Roménia é uma das 10 seleções vencedoras do play-off, que se vão juntar a Montenegro, França e Países Baixos, qualificados via Campeonato da Europa de 2022, e às coanfitriãs Noruega, Suécia e Dinamarca, para as 16 vagas europeias do Mundial, que vai ser disputado entre 29 de novembro e 17 de dezembro.