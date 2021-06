Bruno Fernandes marcou aos 42 e 90+1 minutos e fez a assistência para o 104.º golo, em 175 internacionalizações ‘AA’, de Cristiano Ronaldo, aos 44, enquanto João Cancelo, que efetuou o passe para o primeiro, fechou a contagem, aos 86.

A formação das ‘quinas’ estreia-se no Euro2020 na terça-feira (15 de junho), defrontando a Hungria, em Budapeste. Depois, nos outros jogos do Grupo F, os detentores do troféu medem forças com Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).