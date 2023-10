No Estádio Bilino Polje, em Zenica, Portugal construiu o oitavo triunfo no mesmo número de jogos da fase de apuramento com golos de Cristiano Ronaldo ('5, de grande penalidade, e 20 minutos) — que chegou aos nove tentos nesta qualificação -, Bruno Fernandes ('25), João Cancelo ('32) e João Félix ('41).

Esta foi a primeira vez que a equipa das ‘quinas’, orientada por Roberto Martínez, venceu oito encontros seguidos em jogos oficiais, superando o recorde de sete de Fernando Santos, obtido no caminho para o Euro2016.

Com duas partidas por disputar, ambas em novembro, Portugal confirmou o primeiro lugar do Grupo J, agora com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, que venceu por 1-0 o Luxemburgo, terceiro, com 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.