O segundo lugar da zona de qualificação europeia está, agora, mais ao alcance de Espanha ou Portugal, que dividem atualmente a posição, com 25 pontos, e defrontam-se no domingo, às 11:45 (hora de Lisboa) no Estádio Central da Universidade Complutense de Madrid.

Para conseguir o segundo lugar e o consequente apuramento direto para França2023, a seleção portuguesa tem, agora, de vencer em Madrid na nona e penúltima jornada do apuramento e esperar que os espanhóis não consigam vencer na Geórgia, na última jornada, em 20 de março.

O jogo na capital espanhola é o último dos ‘lobos’, uma vez que a Rússia, que deviam defrontar na última ronda, foi afastada da qualificação após a invasão militar à Ucrânia e a World Rugby atribuiu quatro pontos a todas as seleções que ainda deviam defrontar os ‘ursos’.

Já os espanhóis, apuram-se automaticamente se vencerem Portugal, mas mesmo em caso de derrota podem manter o apuramento em aberto para a viagem a Tbilissi, desde que não deixem Portugal bonificar.

Nesse caso, teriam de vencer com bónus ofensivo no terreno da Geórgia, que depois de triunfar hoje em Bucareste precisa de derrotar os espanhóis para revalidar o título de campeã europeia em 2022.

Praticamente fora da luta pelo apuramento direto ficou a Roménia, que, ao não conseguir hoje mais do que um ponto de bónus defensivo, passa a somar 23 pontos no quarto lugar e só pode qualificar-se diretamente se Portugal e Espanha empatarem no domingo e os espanhóis perderem na última jornada.

Nesse caso, terão de vencer os Países Baixos com ponto de bónus ofensivo, na última jornada, resultado que todas as seleções conseguiram nos últimos dois anos.

Apuram-se para o Mundial de 2023 os dois primeiros classificados do agregado de resultados dos Europe Championship de 2021 e 2022.