Já está. Arrastou-se e não foi ideal. Fugiu o primeiro lugar do grupo à seleção campeã da Europa, mas, ainda assim, distante dos nervos dos play-offs sucessivos que assolaram os apuramentos para dois mundiais e um europeu entre 2010 e 2014. Contas feitas, Portugal garantiu um lugar no Campeonato da Europa de 2020 para defender o título conquistado em 2016, em França.

Fernando Santos terminou com as angústias das eras Paulo Bento e Carlos Queiroz mas, à boa maneira portuguesa, uma derrota por 2-1 na Ucrânia - que pôs fim a uma série invencível de 13 jogos da seleção das quinas (oito vitórias e cinco empates) - adiou o apuramento para as duas últimas jornadas da fase de qualificação, nos jogos diante da Lituânia e do Luxemburgo, e tornou o primeiro lugar do grupo matematicamente impossível - e assim retirou o estatuto de cabeça de série à campeã da Europa no sorteio da fase final que vai acontecer no próximo dia 30 de novembro.

Não obstante, cumpriu-se o objetivo, o prefácio necessário para lutar pelo sonho de revalidar o título europeu. À beira de uma competição que se jogará nos pés de uma das mais talentosas gerações do futebol português depois daquela que Carlos Queiroz apresentou ao mundo em Riade e reafirmou em Lisboa, liderada por Cristiano Ronaldo que, aos 34 anos, diz que, por ele, só jogaria os “jogos importantes, os da seleção nacional e os da ‘Champions’", o SAPO24 aproveita o facto de a guerra ainda estar fechada para 'apalpar' terreno ao que aí vem: as trincheiras e as tropas, as nossas e as deles.

Primeiro capítulo: As trincheiras

Se há guerras que valem a pena enfrentar de peito aberto são aquelas que, ainda antes de acontecerem, já cravaram o seu nome na história. A 15,.ª edição do Campeonato da Europa, 40 anos depois do primeiro Euro disputado em França e conquistado pela União Soviética, em 1960, não vai, pela primeira vez, ter país - ou países - anfitrião. Em vez disso, serão cidades - doze no total. Amesterdão (Holanda), Baku (Azerbaijão), Bilbau (Espanha), Bucareste (Roménia), Budapeste (Hungria), Copenhaga (Dinamarca) Dublin (Irlanda), Glasgow (Escócia), Londres (Reino Unido), Munique (Alemanha), Roma (Itália) e São Petersburgo (Rússia) vão ser os palcos de um campeonato que Aleksander Čeferin, presidente da UEFA, ambiciona que seja “uma ponte entre nações” e que aproxime a “competição dos adeptos, que são a verdadeira essência da modalidade".

Vencedores do Campeonato da Europa 1960 - URSS

1964 - Espanha

1968 - Itália

1972 - Alemanha

1976 - Checoslováquia

1980 - Alemanha

1984 - França

1988 - Países Baixos

1992 - Dinamarca

1996 - Alemanha

2000 - França

2004 - Grécia

2008 - Espanha

2012 - Espanha

2016 - Portugal

O Euro 2020 manterá também o molde alargado testado em 2016, que aumentou para 24 o número de seleções a disputar a fase final e que tantas alegrias continua a dar em Portugal. Há três anos, com a abertura da porta aos melhores terceiros classificados da fase de grupos na qualificação, a Seleção Nacional iniciou a ronda de jogos que a levaria ao título europeu - pelo lado teoricamente mais fácil do diagrama. Agora, na fase de qualificação, Ronaldo e companhia beneficiaram do facto dos segundos lugares se qualificarem diretamente para a fase final - antigamente obrigavam à disputa do play-off, como aconteceu em 2012 em que, só após um empate a zeros na Bósnia e Herzegovina, e uma goleada por 6-2 no estádio da Luz, é que os comandados de Paulo Bento (à época o selecionador) conseguiram garantir um lugar no Euro disputado na Polónia e Ucrânia.

O apuramento soube a pouco, apenas 17 pontos*, vincados por dois empates caseiros diante dos dois rivais mais fortes do grupo, a Sérvia e a Ucrânia, e uma derrota em Kiev que matou de vez os sonhos do primeiro lugar do grupo. Especialmente depois de Fernando Santos ter assegurado, tanto em 2016 como em 2018, o apuramento para o Europeu e Mundial de forma distinta e em primeiro lugar do grupo.

Felizmente para Portugal, só a partir de 12 de junho de 2020 é que elas começam a contar lá dentro. Como quem diz, também à boa maneira portuguesa: o que interessa é lá chegar e depois logo se vê. E se há ensinamento que tiramos do Euro 2016 é que, mesmo por caminhos poucos ortodoxos (tradução: empates), também é possível chegar lá (tradução: à bela da taça).

Segundo capítulo: Com quem combatemos, as dúvidas e as aparentes certezas de Fernando Santos