Depois de um arranque de jogo muito equilibrado e em que ainda esteve alguns momentos à frente do marcador, Portugal foi perdendo fulgor e chegou ao intervalo a perder com a equipa campeã europeia em título já por quatro golos de diferença (19-15), tornando complicada a recuperação na segunda metade.

Com este resultado, Portugal volta-se agora para a luta pelo terceiro lugar no grupo, para poder disputar a possibilidade de ainda alcançar a sua melhor classificação de sempre, o sexto lugar em 2020, mantendo-se igualmente em boa posição de assegurar a presença no torneio pré-olímpico para Paris2024.

A seleção portuguesa fecha a sua participação nesta ‘main round’ do Campeonato da Europa na terça-feira, quando defrontar os Países Baixos, na quarta e última jornada desta fase.