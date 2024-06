A seleção portuguesa de futebol realizou hoje em Marienfeld, Alemanha, o último treino antes do jogo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024, com o técnico Roberto Martínez a contar com todos os jogadores no relvado.

Numa manhã marcada pelo regresso da chuva e do frio ao ‘quartel-general’ da seleção na Alemanha, os três guarda-redes iniciaram a sessão de trabalho a realizar trabalho específico numa outra zona do relvado. Já os 23 jogadores de campo efetuaram exercícios de aquecimento com e sem bola nos 15 minutos abertos à comunicação social. Depois de almoço, Portugal vai viajar de avião para Frankfurt e já no Deutsche Bank Park, palco que vai receber o jogo, o selecionador e um jogador vão estar na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida, agendada para as 18h45 locais (17h45 em Lisboa). Nos ‘oitavos’, Portugal, vencedor do Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para as 21h00 (20h00) de segunda-feira e que terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.