Portugal tem um treino agendado para as 16:30 locais (13:30 em Lisboa), em Al-Shahaniya, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, prevendo-se que o central esteja às ordens de Fernando Santos, depois de na véspera se ter limitado a fazer trabalho específico no ginásio.

O selecionador deverá contar, assim, com os 24 jogadores que tem à disposição no Qatar, num grupo que já não inclui Danilo Pereira e Nuno Mendes, que regressaram ao Paris Saint-Germain para continuar o tratamento às respetivas lesões.

Antes do treino, às 14:00 locais (11:00), Fernando Santos e João Félix falarão em conferência de imprensa, de antevisão à partida com os marroquinos, no Centro Nacional de Congressos do Qatar.

Logo de seguida, às 14:45 (11:45), realizar-se-á, no mesmo local, a conferência de imprensa da seleção marroquina, com o selecionador Walid Ragregui e o jogador Ahmed Tagnaouti.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial2022, no sábado, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha.