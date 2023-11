Depois de bater o Liechtenstein (2-0), em Vaduz, para a nona e penúltima jornada do Grupo J, a equipa das ‘quinas’ começou a preparar o último embate do apuramento já em solo luso, na sexta-feira, sendo que a sessão, fechada à comunicação social, ficou marcada pelo trabalho de recuperação.

Hoje, o apronto tem início agendado para as 20:00, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, e será antecedido de conferência de imprensa, pelas 19:15, com a presença do selecionador Roberto Martínez e de um jogador a designar.

O Portugal-Islândia, da 10.ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal, que já assegurou o apuramento e conquista do grupo, lidera com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.