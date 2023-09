As seis vitórias seguidas na fase de qualificação para o Euro2024 (1-0 na Eslováquia e 9-0 ao Luxemburgo já neste mês de setembro) valeram a Portugal a subida de uma posição, naquela que é a única alteração no top 10, com França, no segundo lugar, e o Brasil, no terceiro, a fecharem o pódio, atrás dos argentinos, atuais campeões mundiais.

Deste ranking, a seleção lusa é mesmo a sexta melhor equipa europeia, à frente de históricos com a Itália, Espanha e Alemanha, que aparece num impensável 15.º lugar.

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, o Egito, de Rui Vitória, desceu para 35.º, a Nigéria, de José Peseiro, também caiu, para 40.º, e o Qatar, de Carlos Queiroz, baixou para 61.º.

O Bahrain, de Hélio Sousa, manteve a 86.ª posição, com o Togo, de Paulo Duarte, a continuar fora do top 100, apesar de uma ligeira subida, para 119.º.

Entre os países de língua oficial portuguesa, com exceção do Brasil, Cabo Verde continua o mais bem posicionado, no 71.º posto, mas foi a Guiné-Bissau que protagonizou uma das maiores subidas, ao ganhar seis lugares, estando agora em 106.º.

– Ranking da FIFA:

1. (1) Argentina, 1.851,41 pontos.

2. (2) França, 1.840,76.

3. (3) Brasil, 1.837,61.

4. (4) Inglaterra, 1.794,34.

5. (5) Bélgica, 1.792, 64.

6. (6) Croácia, 1.747, 83.

7. (7) Países Baixos, 1.743,15

8. (9) PORTUGAL, 1.728,58.

9. (8) Itália, 1.727,37

10. (10) Espanha, 1.710,72.

(…)

71. (66) Cabo Verde, 1.337,29.

106. (112) Guiné-Bissau, 1.190,88.

113. (119) Moçambique, 1.179,03.

117. (116) Angola, 1.1670,7.

185. (182) Macau, 903,89.

188. (186) São Tomé e Príncipe, 893,69.

192. (192) Timor-Leste, 860,45.