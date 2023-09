Um dia depois de ter assegurado o segundo lugar no grupo D, com a vitória sobre a Turquia, Portugal ficou hoje a saber quem ficava em terceiro no grupo B, sediado na Bulgária, com a seleção anfitriã, a Espanha e a Ucrânia ainda na corrida.

A vitória da Ucrânia sobre a Espanha, por 3-0, e a da Eslovénia sobre a Bulgária, também por 3-0, ditaram um empate triplo, em termos de vitórias/derrotas, com 2/3.

Também em pontos as três ficaram igualadas, com seis para cada, sendo necessário recorrer ao saldo global de sets, com a Ucrânia a ter 10/11, contra 8-11 da Bulgária e 6/11 de Espanha, surpreendente eliminada, juntamente com a Finlândia, última do grupo.

Também no sábado em Varna, a Eslovénia joga contra a Turquia, que hoje ficou a saber que era quarta no grupo D.

No cruzamento dos grupos B e D, os jogos dos oitavos-de-final que serão disputados em Varna são França-Bulgária e Roménia-Croácia, na sexta-feira, e Portugal-Ucrânia e Eslovénia-Turquia, no sábado.

A Turquia superou bem a derrota de segunda-feira contra Portugal e hoje bateu claramente Israel, por 3-0, com os parciais de 25-23, 25-13 e 25-17.

Perante a Grécia, que fica em último, a França, primeira, ganhou por 3-0 também, com 25-19, 25-22 e 25-17.

A França fecha com quatro vitórias, à frente de Portugal e Roménia, que tiveram três, com a diferença entre eles a fazer-se pelo saldo de sets.

A Turquia assegura o quarto lugar com o mesmo número de vitórias de Israel, duas, só que com oito pontos contra quatro do adversário, graças às duas derrotas tangenciais que conseguiu.

Apenas vencedora de Portugal, a Grécia fecha as contas do grupo que se jogou em Telavive.

A seleção portuguesa marca presença pela sétima vez (1948, 1951, 2005, 2011, 2019 e 2021) numa fase final de um Campeonato da Europa, terceira consecutiva.

A edição de 2023 do Campeonato da Europa de voleibol é organizada pela Itália (campeã mundial e europeia em título), Bulgária, Macedónia do Norte e Israel e decorre até 16 de Setembro. As meias-finais (14 de Setembro) e a final (16 de Setembro) terão lugar em Roma.