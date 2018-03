A seleção portuguesa feminina de andebol de sub-20 apurou-se hoje para o Mundial2018, a realizar na Hungria, ao vencer a Bulgária, por 34-15, na última jornada do grupo 1 da fase de qualificação europeia, em Leiria.

Portugal estava obrigado a vencer a Bulgária para assegurar a presença na fase final do Mundial2018 e ao intervalo estava já com um pé na Hungria ao vencer por 15-8, no Centro Desportivo da Juve Lis.

O grupo 1, que apurava os dois primeiros classificados para o Mundial2018, terminou com três equipas com quatro pontos, mas no desempate por diferença de golos as seleções de Espanha (1.ª classificada) e Portugal (2.ª) impuseram-se à Áustria (3.ª).

Carolina Monteiro, com sete golos, foi a melhor marcadora do encontro, seguida da búlgara Polina Gencheva, com seis. A Bulgária despediu-se da fase europeia de qualificação contando por derrotas os três jogos realizados.

No outro encontro da ronda, a Espanha, que perdeu com Portugal na sexta-feira (28-25), venceu a Áustria, por 37-26, numa partida em que Rocio Asenio, com nove golos, e Seynabou Rodriguez, com oito, estiveram em evidência na concretização.

Espanha e Portugal (grupo 1), Roménia e Croácia (2), Holanda (3), Alemanha (4) e Eslovénia (6) são as seleções que, até ao momento, se juntam a França, Rússia e Dinamarca — primeiras do ‘ranking’ mundial — e à anfitriã Hungria no Mundial2018, a decorrer de 01 a 15 de julho.