Num jogo em que chegou ao intervalo em desvantagem (16-15), Portugal virou na segunda parte e bateu pela primeira vez no seu historial o conjunto espanhol, depois de sete derrotas em outros tantos encontros, tendo ainda assegurado pela primeira vez a presença nos oito primeiros de um mundial.

Com este triunfo, Portugal vai fechar a quarta jornada do Grupo III da Ronda Principal na liderança, com sete pontos, numa altura em que ainda faltam dois encontros e em que Suécia e Brasil, ambos com quatro pontos, vão discutir entre si o segundo lugar.

A equipa portuguesa volta a entrar em campo no domingo, defrontando o Chile, equipa que ainda não pontuou nesta fase, pelo que não deverá falhar a conquista do primeiro lugar do grupo, assegurando assim um embate com a Alemanha, que já tem definido o segundo lugar no Grupo I.