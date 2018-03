A seleção portuguesa de futebol feminino vai disputar o quinto lugar da Algarve Cup, depois de hoje ter vencido a Noruega 2-0, terminando o grupo A no segundo posto, com os mesmos pontos da Austrália, primeira.

Golos de Cláudia Neto, aos 36 minutos, e de Diana Silva, aos 49, deram a Portugal mais um triunfo histórico frente a uma das seleções tradicionalmente mais fortes do panorama europeu e mundial, mas foram insuficientes para que a equipa das 'quinas' conseguisse o primeiro posto do grupo.

A vitória por 2-0 da Austrália sobre a China permitiu à equipa da Oceânia a vitória no agrupamento por um golo, mas as australianas também não conseguiram anular a diferença de golos para os outros dois grupos, pelo que vão discutir o terceiro posto precisamente com Portugal, na qualidade de melhor segundo dos três agrupamentos.

A final será disputada entre a Suécia, vencedora do grupo B, e a Holanda, campeã europeia e vencedora do grupo C.