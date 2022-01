O golo do jogador do Sporting surgiu já na reta final da partida, aos 37 minutos, permitindo à equipa lusa assegurar o primeiro lugar do grupo, enquanto a Ucrânia, apesar de derrotada, também segue para os quartos de final, no segundo lugar.

Nos quartos de final, que vão decorrer em Amesterdão, Portugal vai defrontar, na próxima segunda-feira, a Finlândia, que hoje conquistou o segundo posto no grupo B, enquanto a Ucrânia vai medir forças com o Cazaquistão, vencedor da 'poule' B.