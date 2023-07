No Estádio do Bessa, no Porto, onde se bateu o recorde de assistência de um jogo da seleção feminina em Portugal, com 20.123 espetadores, Jéssica Silva marcou os dois golos da equipa das ‘quinas’, aos 19 e 45+2 minutos.

A seleção portuguesa viaja na segunda-feira para a Nova Zelândia e estreia-se no Mundial frente aos vice-campeões Países Baixos em 23 de abril, seguindo-se o Vietname em 27, com a fase de grupos a terminar frente aos Estados Unidos, detentora do cetro mundial, em 01 de agosto.