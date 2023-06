NEGOCIAR COM SCHMIDT

E se o primeiro passo é dado pelo próprio Roger Schmidt?

O Beijing Guoan ganha o hábito de estagiar em Portugal nos últimos anos. Melgaço, Figueira da Foz e o Algarve são alguns dos locais escolhidos pelo emblema chinês, devido ao clima mais propício aos trabalhos de pré-época. Roger Schmidt é o treinador numa dessas ocasiões e passa um mês em terras algarvias com a equipa, o suficiente para se tornar admirador e conhecedor da cultura portuguesa e do seu futebol. Há algo que o cativa na forma como as pessoas falam e vivem o jogo. Não é, no entanto, como se viu, o único contacto com a realidade lusa, uma vez que defronta Benfica e Sporting ao serviço do Bayer Leverkusen antes da etapa na Ásia, e reencontra os encarnados já depois desta, quando orienta o PSV Eindhoven. A impressão deixada desde logo em Rui Costa é bastante positiva.

Após deixar a China, o técnico alemão admite junto de alguns amigos que, um dia, gostaria de treinar em Portugal e especificamente o Benfica, pela sua história e grandeza, pelo número de adeptos que movimenta e pela oportunidade que lhe daria de conquistar títulos. No entanto, primeiro surge no seu caminho a oportunidade de treinar na Holanda.

Os encarnados despedem Jorge Jesus nos últimos dias de 2021 e substituem-no por Nélson Veríssimo, que sobe da equipa B. É a segunda vez que o jovem treinador é designado interino e há no seio da direção presidida por Rui Costa a expectativa de que desta vez pode ser mais bem-sucedido. Os resultados, porém, não o confirmam.

«Estava bem consciente das coisas. O presidente sempre foi alguém muito presente no balneário e íamos sempre aferindo o processo, falando sobre tudo o que se estava a passar. Sabíamos quais eram os objetivos e a consciência do que acarretava a sua não concretização. Perdemos a final da Taça da Liga em meados de janeiro, na I Liga o percurso não foi consistente e fomos falando e medindo o pulso às coisas. E há um jogo que dá a perceção de que era preciso algo diferente e novo para a época seguinte: o jogo com o SC Braga, que perdemos 3-2.* Aí as coisas ficaram mais ou menos claras na necessidade de mudança em termos de plantel e também de treinador. Para mim, as coisas foram sempre claras, ninguém fez jogos nas minhas costas. Não precisavam de me dizer objetivamente que não ia continuar. Percebíamos que as coisas não estavam a correr bem. Mas se me perguntarem se gostava de ter continuado... gostava, claro. Contudo, é preciso entender que há decisões que precisam de ser tomadas. A partir de certa altura, temos a noção de tudo o que vai acontecer», explica o próprio Veríssimo, já em março de 2023, em entrevista ao jornal A Bola.

A confidência que Schmidt faz sobre o desejo de treinar o Benfica ganha uma maior dimensão porque no grupo de amigos que a ouve está o empresário Daniel Lorenz, que vê aí a oportunidade. O dono da Lorenz Sports , também alemão e antigo diretor jurídico da SAD do FC Porto, contacta então a congénere portuguesa nPlayers pela sua proximidade ao Benfica, que data dos tempos do ex-presidente Luís Filipe Vieira. O agente entende que se Rui Costa souber do interesse através de alguém que conhece mostrará maior abertura à ideia. É feita a parceria.

O presidente das águias confirma aos intermediários portugueses que Roger Schmidt está na lista de opções e que agrada pela ideia de jogo. As negociações ainda demoram algumas semanas a arrancar. Organizam-se reuniões e o processo é bastante tranquilo. As conversas são simples e claras desde o início. Lourenço Coelho, diretor geral do Benfica, é mandatado por Rui Costa para conduzir inicialmente o processo, tendo em vista a época seguinte. O alemão aceita o salário proposto** pelos encarnados, assume que quer levar consigo a sua equipa técnica, não vê entraves a que o Benfica lhe junte um elemento (Javi García será escolhido e confirmado no final de junho) e abdica de qualquer exigência mais extravagante. Pelo meio, recusa ainda as abordagens que recebe de Inglaterra e de Espanha.

Durante as conversações, o técnico mostra muito entusiasmo com o desafio e um nível de conhecimento da realidade portuguesa e do clube que surpreende os interlocutores, cada vez mais convencidos de que se trata da escolha certa. A 27 de abril, o próprio presidente viaja para Düsseldorf para conversar pessoal- mente com Schmidt e acertar os últimos detalhes — é o único técnico com quem se reúne. A esposa de Roger Schmidt, Heike, também dá o importante aval, sem o qual nenhuma mudança na carreira do marido se concretiza. Não o faz, contudo, sem exigências: os cães e os cavalos também têm de seguir viagem. E chegarão mesmo a Lisboa, via Düsseldorf.

Após alguns encontros de trabalho, o germânico sugere final- mente a contratação de alguns jogadores. O primeiro é Mario Götze. O autor do golo decisivo do Campeonato do Mundo de 2014 vai, porém, preferir regressar ao seu país natal, para repre- sentar o Eintracht, e não o acompanhará. Vários outros, todavia, irão assinar pelo Benfica.

O PSV confirma, no dia 3 de fevereiro de 2022, que Roger Schmidt vai deixar o clube no final da temporada. «Nas últimas semanas estivemos em conversações. A nossa intenção era continuar a contar com ele, mas essa não é a sua vontade. É uma pena», lamenta o diretor desportivo John de Jong.

Livro: "Schmidtologia – As ideias do revolucionário que chegou, viu e conquistou a Luz" Autor: Luís Mateus Editora: Contraponto Data de Lançamento: 22 de junho Preço: € 17,70 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

No dia 15 de maio, após o triunfo frente ao PEC Zwolle (2-1), o técnico despede-se finalmente, aos microfones da ESPN. «Agora está tudo tratado com o PSV. Foi uma grande honra fazer parte do clube. Estou muito grato a Toon Gerbrands e John de Jong. Vou olhar sempre de forma positiva para o meu tempo aqui e vou manter o contacto. Tenho bastante experiência como treinador e sei como é importante terminar com uma nota positiva. Vou passar agora algum tempo com a equipa e depois pensar no futuro.» A 25 de maio, o diretor geral dos «Boeren»***, Toon Gerbrands, assume, em entrevista à Voetbal International, que chegou a acreditar que o sucesso iria chegar numa terceira temporada: «Gostávamos que tivesse continuado por mais uma época. Com o investimento que foi feito no plantel e a ideia de jogo que introduziu, achávamos que poderíamos dar mais um passo em frente no próximo ano. Houve jogadores, como o Zahavi e o Götze, que só vieram por causa dele.»

Um dia antes, Schmidt aterra no aeroporto de Lisboa e atira: «Se amamos o futebol, amamos o Benfica.» Um slogan para o clube utilizar da forma que entender. Pouco mais de dez meses depois, antes de conquistar qualquer título, amplia o contrato com os encarnados por mais duas temporadas, até 2026, duplicando o vencimento e triplicando a cláusula de rescisão para 30 milhões de euros. É desde logo apontado como o treinador de todo o primeiro mandato de Rui Costa.

* O Benfica perde em Braga por 3-2, a 1 de abril de 2022, em jogo da 28.a jornada da I Liga. Dois dias depois, o Sporting bate o Paços de Ferreira em Alvalade por 2-0 e aumenta para 9 pontos a vantagem para os encarnados na luta pelo segundo lugar, que dá entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões na época seguinte. O clube da Luz anuncia um «princípio de acordo» com Roger Schmidt no dia 27 de abril. A oficialização do alemão surge a 18 de maio.

** Saber-se-á mais tarde que Schmidt tem um vencimento inferior aos de Sérgio Conceição (FC Porto) e de Rúben Amorim (Sporting), na ordem de 1 milhão de euros por temporada, e uma cláusula de rescisão de apenas 10 milhões de euros.

*** Uma das alcunhas das pessoas associadas ao PSV, que se traduz simplesmente por «agricultores». É usada com orgulho devido ao facto de Eindhoven ser historicamente uma cidade da província, no interior do país.