O decreto original, publicado no sábado, previa a suspensão dos eventos desportivos, nos quais se inclui o campeonato carioca de futebol, até 25 de junho e impunha condições para a sua retoma.

Entretanto, a prefeitura confirmou que foram feitos ajustes no documento, que foram comunicados em vídeo pelo próprio Marcelo Crivella.

“Basicamente, ficam suspensos os jogos do Botafogo e do Fluminense” afirmou o prefeito, pedindo “a compreensão de todos”.

Os dois clubes já tinham manifestado que estavam em desacordo com o regresso do futebol, tendo em conta a situação do país na luta contra a pandemia da covid-19, que já causou quase nove mil mortos e cerca de 95 casos de infeção apenas no Rio de Janeiro.

O futebol regressou quinta-feira ao Brasil, três meses e quatro dias após a interrupção, devido à pandemia de covid-19, com o Flamengo, do treinador português Jorge Jesus, a vencer por 3-0 o Bangu, na quarta ronda da Taça do Rio, a segunda fase do campeonato Carioca.