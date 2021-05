No outro jogo de fim de tarde, o West Ham perdeu em casa com o Everton, por 1-0, e ficou com o quinto lugar ameaçado pelo Liverpool, que está imediatamente atrás e a um ponto apenas.

Os londrinos do Arsenal, uma das equipas históricas da Premier League, encararam a 35.ª jornada sem grande pressão, já que os três pontos só lhe permitem subir ao nono lugar, com 52 pontos, praticamente sem hipótese de chegar aos lugares europeus.

Smith Rowe (29), Pépé (35) e Willian (90) apontaram os golos dos 'gunners', a que o WBO só respondeu por uma vez, através do antigo sportinguista Matheus Pereira (63).

Quem decididamente deu um 'passo em falso' nas suas aspirações foi o West Ham, surpreendido em casa pelo golo de Calvert-Lewis (24).

O Everton segue em oitavo, com 55 pontos, e ainda ambiciona o quinto posto do West Ham, que tem 58, mas sobretudo ajuda com esta vitória o Liverpool, sexto com 57 e um jogo a menos que os 'hammers'.

Mais cedo, o Manchester United, com um golo do português Bruno Fernandes, vencera na visita ao Aston Villa por 3-1 e adiou a decisão do título em Inglaterra.

Apenas uma derrota do United permitiria hoje ao City garantir matematicamente essa conquista, depois de a formação de Pep Guardiola ter perdido no sábado, em casa, com o Chelsea (2-1), mas a equipa de Bruno Fernandes venceu na deslocação a Birmingham.

No Villa Park, o Manchester United esteve a perder, na sequência de um golo de Bertrand Traore, aos 24 minutos, mas o médio internacional português, na conversão de uma grande penalidade (52) e Greenwood (56), deram a volta ao resultado.

O uruguaio Cavani, que começou no banco de suplentes e entrou aos 65 minutos, ainda foi a tempo de também inscrever o nome nos marcadores, ao desviar de cabeça para o terceiro golo do United, aos 87 minutos.

As duas formações de Manchester ocupam o topo da Liga inglesa, com o City, dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, a ter 80 pontos, em 35 jogos, enquanto o Manchester United é segundo, com 70 pontos e menos um jogo disputado.

Terça-feira, o Manchester City pode garantir o título, o sétimo da história, sem entrar em campo, caso o United perca na receção ao Leicester, com os ‘foxes’ em quarto lugar, também ainda na luta para segurarem um lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Na frente segue também o Chelsea, em terceiro (64 pontos), seguido pelo Leicester (63), a fechar os lugares de 'Champions'.

Também hoje, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, virou igualmente uma desvantagem e bateu em casa o Brighton por 2-1, num jogo em que os visitantes ficaram em inferioridade numérica a partir dos 53 minutos, por expulsão de Lewis Dunk.

Dunk esteve no melhor e no pior, já que tinha marcado para a equipa do sul de Inglaterra, aos 13 minutos, num jogo em que Adama Traore (que tinha substituído o português Rúben Neves), aos 76, e Morgan Gibbs-White, aos 90, marcaram para os ‘wolves’.

O Wolverhampton, que venceu apenas três dos últimos 10 jogos na prova, manteve a 12.ª posição a salvo do eventual ataque do Crystal Palace, que tem menos quatro, mas um jogo em atraso, a disputar na terça-feira, frente ao Southampton.