Watford vs. Bournemouth

Sábado | 26 Out | 15h

Aqui o destaque vai todo para o Watford, mas pela negativa. Com nove jogos realizados e um quarto de campeonato completo, o Hornets ainda não saborearam uma vitória nesta edição da Premier League. O começo é tão mau que, caso não vença neste fim-de-semana, igualarão o seu próprio começo de campeonato mais doloroso de sempre, com dez jornadas iniciais sem vencer.

West Ham vs. Sheffield United

Sábado | 26 Out | 15h

Com 79 vitórias a contar para o campeonato desde 2016-17, o treinador do Sheffield United, Chris Wilder, só é batido por Jürgen Klopp e Pep Guardiola, com 81 e 93 vitórias, respetivamente. Também pela positiva é a forma desta época nos jogos fora, uma vez que é, a par do líder do campeonato Liverpool, a única equipa que ainda não perdeu longe do seu terreno. Um feito incrível para qualquer equipa, ainda mais para um recém-promovido.

Burnley vs. Chelsea

Sábado | 26 Out | 15h

Com um começo menos bom e com muitos pontos de interrogação na sua contratação, Frank Lampard parece estar, aos poucos e com a ajuda dos jovens jogadores do plantel, a mudar o rumo do Chelsea. Tanto é que a sua forma fora de casa regista três vitórias consecutivas, sendo que em todas elas marcou três ou mais golos. O feito é tão grande que, caso vença marcando pelo menos três golos, entrará para a história do clube, já que tal feito nunca foi alcançado.

Newcastle vs. Wolves

Domingo | 27 out | 14h

Para uma equipa que se encontra abaixo da linha d’água, com uma diferença de -9 entre golos marcados e sofridos, a estatística que se segue é um tanto ao quanto rara. Nos quatro jogos disputados em casa, sendo que dois deles foram contra equipas do Top 6 inglês, o Newcastle apenas sofreu dois golos. Sem grande sorte no sorteio, em nove jogos realizados já enfrentou cinco dos seis grandes ingleses, e ainda o Leicester - que se encontra em terceiro lugar e fazer uma excelente campanha. Com tudo isso somado, o Newcastle, temos a certeza, ainda estará para mostrar o seu melhor futebol.

Arsenal vs. Crystal Palace

Domingo | 27 Out | 16h30

Outubro é habitualmente um mês chuvoso em Inglaterra, mas não para os Gunners. Para descobrir uma derrota do clube londrino em outubro, temos que viajar até 2002. Desde então o Arsenal regista uma forma de 30 jogos sem perder. Impressionante! Agora os londrinos recebem o "vizinho" Crystal Palace que, curiosamente, vai tentar vencer a equipa de Unai Emery pela segunda vez seguida pela primeira vez na sua história.

Liverpool vs. Tottenham

Domingo | 27 Out | 16h30

Com a época a não correr de feição, o Tottenham enfrenta não só um adversário que só conseguiu vencer num dos últimos treze encontros disputados, mas também um tal de Mohamed Salah. O egípcio é fã de marcar golos aos Spurs, tendo faturado contra o clube de Londres não só ao serviço do Liverpool, mas também quando defendia as cores do Basileia e da Fiorentina.

Norwich vs. Manchester United

Domingo | 27 Out | 16h30

Por fim, se assistir ao jogo e testemunhar um golo do United, pode ter a certeza que está a assistir a história, já que da próxima vez que este marcar na Premier League, significa que atingiu a marca dos dois mil golos, desde a criação da liga, em 1992. E será a primeira equipa a fazê -lo. Quanto ao Norwich, depois de levar de vencida a equipa de Guardiola, poderá agora bater também a equipa de Solskjær, o que é um feito - vencer ambas as equipa de Manchester na mesma época - que já não é alcançado por uma equipa desde a época 2003-04. Sendo que nessa época foram duas as equipas a fazê-lo, Wolves e Portsmouth.