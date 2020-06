De entre todas as imagens, dedicatórias, celebrações, aquela que, em minha opinião, mais facilmente representa o sentimento vivido neste momento pelos Reds, os simpatizantes do Liverpool, foi uma curta animação a recordar o tempo passado entre um título e outro. As transformações no seio familiar e a resiliência de uma quantidade enorme de adeptos que cresceram com uma única certeza: a de nunca deixar o seu clube do coração caminhar sozinho. Nem que para isso levassem exatamente trinta anos para poder ver, novamente, o clube do coração ser de novo campeão.

Mais que qualquer visita ao passado, mais que qualquer recordar de todas as oportunidades desperdiçadas, mais que análise aos porquês de ter levado tanto tempo, a conta de instagram Bleacher Report Football parece ter resumido tudo numa curta animação que nos mostra o emocionante caminho efectuado por muitas famílias de Liverpool até à conquista de tão desejado, e merecido, troféu por parte do Liverpool Football Club.

Se o caminho ao longo dos anos nem sempre foi fácil, o caminho percorrido sob a liderança de Jürgen Klopp, que jamais será esquecido pela cidade de Liverpool, foi também ele cheio de altos e baixos, de emoções à flor-da-pele e de muitas mudanças. Mudanças essas necessárias na transformação da mentalidade de um clube. Uma mudança de hábitos de um clube que, com tudo para dominar, precisava apenas de quem lhes mostrasse o caminho certo.

Em 2016, aqui no SAPO24, apenas um ano depois da chegada do treinador alemão aos Reds, começávamos a acreditar no potencial desta equipa com Klopp na liderança. As aquisições cirúrgicas já se começavam a notar, o jogador tipo do Liverpool estava a começar a ganhar forma e daí à consolidação de métodos e ao despontar dos indivíduos dentro de uma equipa sólida e solidária, não levaria muito tempo. Na altura escrevemos ‘E se este fosse o ano do Liverpool?’, na verdade não foi, mas seria com certeza o início da ressurreição de uma dos maiores clubes de futebol do mundo. Eles são o Liverpool. Campeões de Inglaterra.