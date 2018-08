Hoje é um dos dias mais antecipados do ano para os amantes do desporto rei: a Premier League está de volta. Na temporada passada, com a consolidação do poderio do Manchester City, é verdade que a emoção e competitividade foram-se perdendo com o decorrer das jornadas. Contudo, ninguém nos retira a convicção que este ano a Premier League volta em grande forma. Já tendo os azuis de Manchester ganho troféus, e tendo os seus adversários experiência acumulada em jogos frente aos Citizens, esperamos que a luta pelo primeiro lugar volte atrás no tempo e que tenhamos a competição viva até ao fim.

Na época passada, a Premier League nos presenteou com imensas mudanças: as suspensões pós-jogo por simulação de grandes penalidades, o banir dos padrões na relva, a mudança de ‘lettering’ nas camisolas, o acesso do staff médico a vídeo durante o jogo para análise imediata de lesões, o pontapé de saída a uma sexta-feira (tal como este ano, de resto), entre outras. Esta época, contudo, fica marcada por uma "não-novidade": a introdução do VAR no campeonato inglês foi chumbado pelos clubes durante a época passada, pelo que ainda não é este ano que vamos ter o recurso a esta tecnologia na Premier League.

Ainda assim há novidades. Vamos a elas.

‘Cartões’ amarelos e vermelhos para treinadores

Os ‘cartões’ estão entre aspas porque, na verdade, os ditos não serão efetivamente mostrados. Não obstante, esta temporada temos novidades no controlo do comportamento dos treinadores por parte dos árbitros da partida.

Avisos e consequentes expulsões para treinadores e membros da equipa técnica nos bancos serão implementados num novo sistema que coloca os árbitros numa posição mais confortável no que toca a advertir os técnicos. Assim como os jogadores, os treinadores terão um, e só um, aviso antes de serem expulso do banco por comportamento impróprio. No caso dos jogadores existem cartões amarelos e vermelhos, o que não acontecerá nesta situação. Ainda assim, o incidente será registado e transmitido como um aviso de primeira ofensa e, mais tarde, caso sejam advertidos uma segunda vez, receberão ordem de expulsão. Além da maior clareza na advertência, os treinadores receberão correspondentes castigos/sanções se atingirem quatro, oito, doze ou dezasseis advertências individuais, como acontece com os jogadores com a acumulação de cartões amarelos ao longo dos jogos.

Esta regra será também aplicada na Football League - Championship, League One e League Two - com a diferença que, nestas ligas, os cartões amarelos e vermelhos serão mesmo mostrados aos treinadores para que o público tenha melhor perceção dos acontecimentos.