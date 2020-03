"No seguimento de uma reunião hoje com os associados, foi decidido de forma unânime suspender a 'Premier League', com a intenção de regressar em 4 de abril, hipótese a avaliar com conselho médico e condições verificadas no momento", refere em comunicado a Liga inglesa.

A EFL [English Football League, sigla em inglês] referiu que esta ação "será mantida sob constante revisão" e uma atualização adicional será dada após outra reunião na próxima semana.

As competições a parar incluem também, além dos campeonatos profissionais, os jogos da Taça e da Liga feminina.

Os clubes foram também aconselhados a suspender indefinidamente todas as atividades não essenciais, incluindo aparições de jogadores, visitas ao campo de treino e encontros com fãs.

"Esta decisão não foi tomada de ânimo leve, mas a EFL deve ter como prioridade a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e adeptos, ao mesmo tempo em que reconhece os esforços nacionais do governo para combater este surto", pode ler-se.

Já hoje, também em Inglaterra, o Chelsea anunciou o primeiro caso num futebolista e o Everton comunicou que o plantel principal, do qual faz parte o internacional português André Gomes, também está em quarentena, depois de um jogador apresentar sintomas.

“A medida [quarentena] foi tomada depois de um jogador da primeira equipa apresentar sintomas condizentes com o novo coronavírus. O clube está em contacto regular com o jogador e a monitorar o bem-estar do plantel e ‘staff’”, refere o Everton, sem identificar o futebolista em questão.

Horas antes já o futebol francês se tinha juntado a Portugal, Espanha e Itália. A Liga francesa comunicou a paragem dos seus campeonatos profissionais de futebol.

A decisão foi tomada hoje em reunião extraordinário do conselho de administração da ‘Ligue’ e suspende já a próxima jornada, que se iniciava hoje com a receção do Lyon, de Anthony Lopes, ao Reims.

De acordo com a Liga francesa, os campeonatos da primeira e segundas divisões “param até nova ordem”, depois de se entender que jogar à porta fechada não seria suficiente, face à inquietude de treinadores e jogadores.

“Como explicou ontem [quinta-feira] o presidente da República, o interesse coletivo deve ser colocado acima de tudo. A urgência de hoje é a de conter a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar saídas”, refere a Liga francesa, adiantando que voltará a reunir após a reunião agendada com a UEFA, na terça-feira.

Futebol europeu arrumou as chuteiras

A UEFA suspendeu hoje todos os jogos sob a sua égide, incluindo Liga dos Campeões e Liga Europa, para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, informou o organismo responsável pelo futebol europeu.