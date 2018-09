O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse hoje esperar que os atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul desfilem em conjunto nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Bach manifestou essa esperança após os atletas das duas Coreias terem desfilado em conjunto na abertura dos Jogos Asiáticos que terminam hoje em Jacarta. “Por um lado, continuamos a incentivar a Coreia da Norte para que participe nas competições e, por outro, teremos conversações para que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte participem em conjunto. Poderá ser uma delegação comum para desfilar como aconteceu aqui [Jogos Asiáticos] ou talvez uma equipa comum”, explicou Bach. O presidente do COI revelou que as questões relativas a Tóquio2020 vão começar a ser debatidas em outubro ou novembro. Os atletas das duas Coreias já desfilaram em conjunto nos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, em fevereiro, que assinalou um período de desanuviamento sem precedentes entre as duas Coreias, após um longo período de conflito entre os dois países vizinhos. Nessa competição, a equipa feminina de hóquei no gelo foi formada por atletas dos dois países.