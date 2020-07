Luciano Gonçalves falava na tomada de posse dos órgãos sociais da APAF, que decorreu na Associação de Futebol do Porto, que tem os árbitros profissionais Artur Soares Dias e Luís Godinho como presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Deontológico.

A cerimónia realizou-se no Porto por ter sido a mesa eleitoral que ali funcionou a que teve maior número de votos entre as 25 distribuídas pelo continente e ilhas, nas eleições realizadas em 23 de maio. Luciano Gonçalves encabeçou uma lista única e foi reeleito para um segundo mandato consecutivo com o lema "compromissos, rigor e união".

"As pedras são tudo aquilo que nos tira do nosso foco", explicou o dirigente associativo, dando como exemplo "as críticas destrutivas" que, em sua opinião, servem para fazer "perder tempo" no caminho para "formar melhor os árbitros". Essas "pedras no caminho" são colocadas por "mão humana", afirmou, sem detalhar.

Luciano Gonçalves disse que o "bem do futebol" impõe que todos os agentes do setor trabalhem em conjunto: "Se todos estivéssemos unidos, teríamos um futebol muito mais justo", considerou.