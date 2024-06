Após o treino mais confuso de sexta-feira, que teve cerca de 8.000 pessoas nas bancadas em Gutersloh, com uma dezena de invasões de campo pelo meio, a seleção nacional começou hoje a preparar a ‘sério’ o duelo com os checos, com Roberto Martínez a ter à sua disposição todos os jogadores que trouxe para o Europeu, num apronto bem mais tranquilo.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os jogadores de campo fizeram corrida e aquecimento, com e sem bola, enquanto os três guarda-redes estiveram à parte no segundo relvado do complexo desportivo de Marienfeld.

O primeiro treino de Portugal no seu quartel-general para o Euro2024 ficou também marcado pela chuva e pelo vento forte que atingiu a região e que, durante a noite, arrancou mesmo parte das faixas que tapam a visibilidade para dentro do centro de estágios.

A equipa das ‘quinas’ estreia-se no Euro2024 na terça-feira, em Leipzig, perante a República Checa, na jornada de arranque do Grupo F, numa partida agendada para as 21:00 (20:00).

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).