De destacar a primeira vitória do Nantes, orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, ex-Rio Ave, que vinha de um empate e duas derrotas nas primeiras três jornadas, na visita ao terreno do Estrasburgo, que não conseguiu evitar a derrota por 3-2.

De destacar ainda a derrota do Lille, que vinha de duas vitórias e um empate, no terreno do Angers por 1-0, com o internacional português José Fonte no eixo da defesa e o seu compatriota Xeka no meio-campo, com ambos a alinharem durante os 90 minutos. O central luso Edgar Ié não chegou a sair do banco do Lille.

De resto, o Angers foi a exceção nas vitórias forasteiras, já que o Caen protagonizou uma surpresa ao vencer no terreno do Dijon por 2-0, enquanto o Montpellier foi a Reims impor-se por 1-0, com o central português Pedro Mendes, recentemente chamado pela primeira vez à seleção principal por Fernando Santos para os jogos com a Croácia, particular, e Itália, para a Liga das Nações, a alinhar os 90 minutos no eixo de uma defesa com três centrais.

Finalmente, o Toulouse deslocou-se ao terreno do Guingamp, pelo qual alinhou o lateral-esquerdo português Pedro Rebocho durante 90 minutos, e venceu por 2-1.