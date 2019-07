O projeto, que está designado para se construído na comuna de Poissy, nos arredores de Paris, foi originalmente programado para estar pronto em 2021, tendo ficado sujeito a aprovações ambientais requisitadas em janeiro de 2018.

O PSG recebeu luz verde depois de um inquérito público ter sido feito entre 18 de fevereiro e 29 de março deste ano. O clube projeta agora inaugurar as instalações no verão de 2022.

O centro de treinos, que deverá ter 17 hectares e tem sido apelidado enquanto “a cidade desportiva” do PSG, vai incluir 17 campos de futebol — um deles coberto — para serem usados pela equipa sénior e pelas equipas jovens do club.

Localizado a meia hora do Parc des Princes, o estádio que aloja o PSG, o centro de treinos vai também ter instalações para artes marciais e andebol, para além de um estádio de três mil lugares que vai acolher a equipa feminina de futebol do PSG.

O ateliê de arquitetura Wilmotte & Associés está a cargo do projeto, que serão as primeiras instalações multidesportivas totalmente detidas pelo PSG.

“Assim que o local foi escolhido, o clube começou a trabalhar com as autoridades locais, nomeadamente a câmara municipal de Poissy, a comunidade urbana de Grand Paris Seine et Oise e o concelho departamental de Yvelines”, pode-se ler num comunicado do PSG.

O clube acrescenta ainda que “as discussões foram iniciadas com os habitantes locais desde 2017, numa tentativa de encetar o diálogo, melhorar o projeto e formar relações de longa duração”.