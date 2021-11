Com Danilo e Nuno Mendes como suplentes utilizados, e sem Lionel Messi, lesionado, o PSG construiu uma vantagem de três golos, com Neymar a 'bisar', aos 26 e 43 minutos, ambos com assistência de Mbappé, com o internacional francês também a marcar, aos 63.

Com o triunfo praticamente garantido, a equipa parisiense ‘relaxou’ e o Bordéus, que contou com o português Mangas a titular, aproveitou para reduzir a diferença, primeiro pelo hondurenho Elis (ex-Boavista), que aproveitou da melhor forma um mau passe de Danilo, aos 78 minutos, e depois com Niang a marcar já nos descontos, aos 90+2.

Com este resultado, o líder Paris Saint-Germain vai passar a noite com 10 pontos de vantagem sobre o Lens, segundo classificado à condição, mas essa diferença poderá ser reduzida no domingo, caso Nice, terceiro, e Marselha, quarto, vençam Montpellier e Metz, respetivamente.

Por seu lado, o Bordéus segue no 16.º posto, três pontos acima da zona de despromoção.