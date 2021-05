Em comunicado, a PSP informa que "vai implementar um perímetro alargado que envolve o referido estádio [de Alvalade] para evitar a afluência de adeptos, bem como concentrações e ajuntamentos na imediações, tendo em conta que o evento decorrerá à porta fechada".

Desta forma, "o policiamento incidirá igualmente na fiscalização de trânsito/estacionamento para garantir a fluidez da circulação automóvel, prevendo-se restrições de trânsito automóvel e pedonal como medida de segurança necessária".

A polícia refere ainda a existência de "condicionamentos da circulação, a partir das 15h00", nas seguintes artérias: Rua Alfredo Trindade; Rua Fernando da Fonseca; Rotunda Visconde de Alvalade (vulgo rotunda do leão) e túnel – isolamento total ao trânsito, exceto veículos autorizados; Rua António Stromp; Rua Francisco Stromp; Rua Moniz Pereira; Estrada de Telheiras (sob o viaduto da Av. Padre Cruz); Rua Cipriano Dourado; Rua Professor Armando Santos Ferreira; acesso ao terminal de transportes públicos – isolamento total ao trânsito, exceto veículos autorizados; Avenida Padre Cruz (se necessário) e Alameda das Linhas Torres (se necessário).

Pode ainda ler-se no comunicado enviado às redações que "a Polícia de Segurança Pública reitera o apelo a que todos os cidadãos cumpram as normas em vigor relativamente à prevenção da propagação da pandemia Covid-19, evitem deslocar-se ao Estádio e respeitem as indicações dadas pelas autoridades".