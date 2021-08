O PSV Eindhoven, adversário do Benfica no 'play-off' para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, iniciou da melhor maneira a Liga dos Países Baixos, vencendo em casa do Heracles por 2-0.

Em jogo da primeira jornada da prova, a formação de Eindhoven, que dentro de quatro dias defronta no estádio da Luz o Benfica, em jogo da primeira mão do 'play-off', chegou ao intervalo já em vantagem, depois de um golo do português Bruma, aos 39 minutos. O golo da tranquilidade surgiu aos 63 minutos, tendo sido anotado pelo inglês Noni Madueke.