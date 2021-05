Os jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, sendo autorizada a presença de 10% da lotação dos estádios, anunciou esta quarta-feira a organização do principal escalão do futebol profissional português.

De acordo com o comunicado enviado às redações, "o acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a COVID-19".

Jornada 34 | Liga NOS | 19 de maio Sporting CP - Marítimo

Santa Clara - Farensa

Nacional - Rio Ave

Portimonense - Sporting de Braga

Gil Vicente - Boavista

CD Tondela - Paços de Ferreira

FC Porto - Belenenses SAD

Vitória SC - SL Benfica

Moreirense - FC Famalicão

Segundo o organismo, as orientações que os clubes devem assumir são aquelas que foram aplicadas nos testes-piloto já realizados nos encontros da seleção nacional e nos Açores.

A decisão foi tomada depois de várias reuniões da Liga Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol com as autoridades de saúde pública e o governo, e que se intensificaram nas últimas semanas e que foi agora validada pela Direção-Geral da Saúde.

Nota para o facto de que a visita do Benfica ao Vitória de Guimarães decorrerá sem público, uma vez que o emblema vimaranense inica hoje o cumprimento do castigo de três jogos à porta fechada devido aos incidentes com o avançado maliano do FC Porto Marega, no encontro entre as duas equipas, em Guimarães, na temporada passada.

O objetivo é que os jogos da última jornada da Liga NOS sejam eventos-teste que permitam viabilizar o regresso de público aos estádios para que os próximos eventos desportivos possam acontecer mais dentro da normalidade.

A notícia é de especial relevo para os adeptos e clubes que vão chegar a esta jornada ainda com conquistas por decidir, nomeadamente no que toca às despromoções para a segunda divisão, e para os adeptos do Sporting, clube que ontem se sagrou campeão nacional 19 anos depois do último título, que vão ter uma oportunidade única para ver ao vivo a equipa que fez história.